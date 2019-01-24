Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
В четверг, 24 января, появилась информация о задержании в Москве бывшего замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко. По некоторым данным, экс-чиновника заподозрили в мошенничестве.
«Кравченко задержан. Он подозревается в мошенничестве», - сказал информированный источник «Интерфакса». При этом никаких других подробностей собеседник агентства не привел.
Между тем источник в правоохранительных органах уточнил, что ранее в четверг бывшего заместителя министра энергетики доставили в главное следственное управление МВД России на допрос, который связан с делом о хищении денежных средств. «Его допрашивают следователи ГСУ МВД в связи с делом о хищении денежных средств. Процессуальный статус Кравченко будет определен по итогам допроса», - сказал источник ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 ноября прошлого года Кравченко ушел с должности заместителя главы Минэнерго по собственному желанию. Кстати, в июне того же года он был допрошен в рамках дела подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан.