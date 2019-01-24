Лавров назвал события в Венесуэле грубейшим вмешательством во внутренние дела страны

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-24T17:13:20+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 24 января, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем, прокомментировал ситуацию в Венесуэле. В частности, он назвал нынешние события в боливарианской республике «очередным грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

«Скажу, что имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путем его физической ликвидации», - цитирует Лаврова ТАСС.

Также дипломат отметил, что поддержка лидера оппозиции Хуана Гуайдо со стороны других государств говорит об их причастности к искусственному созданию двоевластия в Венесуэле, которое, по словам министра, «чревато хаосом и очень серьезной дестабилизацией политической ситуации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 23 января, спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. При этом США практически сразу признали лидера оппозиции боливарианской республики «законным главой государства».