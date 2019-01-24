2019-01-24T17:13:20+03:00
Политика

Лавров назвал события в Венесуэле грубейшим вмешательством во внутренние дела страны

Как отметил глава МИД РФ, создание двоевластия в боливарианской республике грозит хаосом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 24 января, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем, прокомментировал ситуацию в Венесуэле. В частности, он назвал нынешние события в боливарианской республике «очередным грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

«Скажу, что имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путем его физической ликвидации», - цитирует Лаврова ТАСС.

Также дипломат отметил, что поддержка лидера оппозиции Хуана Гуайдо со стороны других государств говорит об их причастности к искусственному созданию двоевластия в Венесуэле, которое, по словам министра, «чревато хаосом и очень серьезной дестабилизацией политической ситуации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 23 января, спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. При этом США практически сразу признали лидера оппозиции боливарианской республики «законным главой государства».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Франция: Совет Россия-НАТО даст возможность поговорить о ДРСМД
Посол Венесуэлы в РФ прокомментировал требования Запада о внеочередных выборах в стране
Медведев назвал события в Венесуэле квазипереворотом
В ПАСЕ хотели помешать выступлению депутата, поддержавшего воссоединение России и Крыма
Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft
В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья
Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции
Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение
Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви
С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске
Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"
В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов
В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»
Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере
Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было
Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах