2019-01-24T17:27:18+03:00
Политика

Медведев назвал события в Венесуэле квазипереворотом

Как заметил российский премьер, никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти избранного президента страны
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Венесуэле. Так, он назвал события в боливарианской республике квазипереворотом и попытками на площади «выбрать» другого главу государства вопреки действующей в стране конституции.

Также председатель российского правительства подчеркнул, что никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти избранного президента страны. «Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет)», - написал Медведев в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в Венесуэле прошли еще в мае 2018 года. Тогда победу одержал Николас Мадуро. Однако оппозиция и некоторые страны мира, в том числе США, отказались признать итоги голосования.

А в минувшую среду, 23 января, спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. При этом Соединенные Штаты практически сразу признали лидера оппозиции боливарианской республики «законным главой государства».

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