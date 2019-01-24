Нападающий Севильи посвятил гол пропавшему футболисту Кардиффа

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-24T19:50:38+03:00

Новый клуб Эмилиано «Кардифф Сити» пока воздерживается от подтверждения смерти игрока, но болельщики уже несут цветы к стадиону. Фото: REUTERS

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28-летний игрок французского Нанта должен был дебютировать за Кардифф Сити, но судьба повернулась совсем в другую сторону: частный самолет, которым он вылетел из Франции в Уэльс так и не достигнул места назначения, внезапно исчезнув с экранов радара. Совместные поиски англичан и французов пока не дали никаких результатов. Предполагается, что самолет приводнился, так что ищут уже обломки и черные ящики.

Из Франции до Уэльса нет прямых рейсов, именно поэтому футболист вылетел частным рейсом.

Get French Footbal News приводит слова офицера авиационного поиска Нормандских островов Джона Фитцджеральда:

«Мы считаем, что у пилота после отказа двигателя было еще 8-10 километров на то, чтобы снизиться и опуститься на воду. Было ли это контролируемое приземление или просто падение, мы пока не знаем. Если последнее, то мы должны в скором времени найти нефтяное пятно и обломки».

Отец Салы, который помимо матери, является единственным близким родственником пропавшего (у футболиста нет жены и детей) дал короткое интервью прессе, в котором сказал, что он и его супруга в отчаянии, но все еще верят в чудо, в то, что их сын выжил.

Новый клуб Эмилиано «Кардифф Сити», за который ему так и не удалось сыграть, выложил в соцсетях траурный пост, но пока воздерживается от подтверждения смерти игрока.

Весь футбольный мир скорбит по молодому футболисту.

Нападающий Севильи Виссам Бен Йедер, забивший на 76-й минуте четвертьфинального матча за Кубок Испании в ворота Барселоны, посвятил свой гол пропавшему Сале. В послематчевом интервью игрок пожелал чуду, в которое верят родители пропавшего, сбыться, и сказал, что вся команда Севильи мысленно с ними.