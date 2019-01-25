Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в подготовке переворота в Венесуэле

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-25T12:15:38+03:00

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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что американское правительство пытается организовать государственный переворот в Венесуэле. По его словам, целью Вашингтона является получение контроля над венесуэльской нефтью.

Моралес также выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого назвал "братом", и заявил о том, что "когти империализма вновь пытаются нанести смертельные раны демократии и самоопределению южноамериканских народов". "Мы возлагаем на США ответственность за продвижение госпереворота и братоубийственных столкновений между венесуэльцами. При демократии народ выбирает своих президентов, а не империя [США]", - говорится в одном из сообщений на тему кризиса в Венесуэле, опубликованном в Twitter Моралеса.

Политический кризис в Венесуэле обострился после повторного вступления Николаса Мадуро в должность президента страны. Ряд стран, включая США и некоторые государства Латинской Америки, заявили о непризнании Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, сославшись на конституцию страны, что имеет право исполнять обязанности президента страны в связи с недееспособностью Мадуро.

Гуайдо дал присягу в ходе митинга, состоявшегося в Каракасе в среду, 23 января. В ответ на это Мадуро заявил, что США, поддерживающие сторонников Гуайдо, пытаются организовать в стране государственный переворот и объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Вашингтон, в свою очередь, пока воздерживается от ответных шагов, однако госсекретарь США Майкл Помпео заявил о непризнании права Мадуро на разрыв дипломатических отношений в одностороннем порядке.