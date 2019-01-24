Посол Венесуэлы в РФ прокомментировал требования Запада о внеочередных выборах в стране

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-24T17:56:14+03:00

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Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса прокомментировал требование ряда западных стран провести внеочередные выборы в боливарианской республике. По его мнению, говорить о каком-то новом голосовании неуместно. Как заметил дипломат, его страна только недавно переизбрала депутатов, губернаторов и президента.

«Что касается каких-то новых выборов, которые Запад требует от нас, то они неуместны. За последнее время мы и так переизбрали и депутатов, и губернаторов, и провели президентские выборы. Мы делали это все в соответствии с нашей конституцией», - сказал посол в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, как сообщал сайт k.ru, в минувшую среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо на фоне многотысячных протестов объявил себя и. о. президента страны. Причем США и ряд других стран практически сразу признали Гуайдо временным главой боливарианской республики. А Евросоюз призвал Венесуэлу «к немедленному политическому процессу, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам».