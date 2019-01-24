2019-01-24T18:18:28+03:00
Экономика

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Такое решение было принято на заседании совета управляющих Европейского центрального банка
Дарья ИВАШКИНА
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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%Фото: REUTERS
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В четверг, 24 января, Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Кроме того, как отмечается в заявлении финансового регулятора, опубликованном на его официальном сайте, совет управляющих ЕЦБ оставил на прежнем уровне ставки по депозитам и по маржинальным кредитам - минус 0,4% годовых и 0,25% соответственно.

При этом регулятор ожидает, что ставки сохранятся на текущих уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Федеральная резервная система (ФРС) США, которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта - до 2,25 - 2,5% годовых.

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