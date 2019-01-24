Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения
Экс-президента Украины признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Бывший президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 24 января, Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.
При этом экс-глава незалежной был оправдан по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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