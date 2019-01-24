Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-24T18:38:23+03:00

У Будапешта есть два месяца, чтобы ответить на озабоченность органа исполнительной власти Евросоюза по вопросу нарушений свобод мигрантов

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В четверг, 24 января, Европейская комиссия перешла ко второму шагу в дисциплинарной процедуре против Венгрии, пригрозив передать дело в суд Европейского союза. Поводом является законы по миграции, нарушающие правила ЕС. Еврокомиссия потребовала ответа от Будапешта в течение двух месяцев.

Высший орган исполнительной власти Евросоюза считает нарушением европейского законодательства введения ограничений для подачи ходатайства о предоставлении убежища и криминализацию поддержки, которые граждане оказывают просителям убежища.

В июле 2018 года высший орган исполнительной власти Европейского союза направила Будапешту первое уведомление относительно нового национального законодательства по миграции. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит свою миграционную политику, вопреки попыткам Евросоюза ввести санкции.

«Еврокомиссия сегодня предпринимает следующий шаг в процедуре против Венгрии. 19 июля 2018 года Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление относительно нового законодательства. Проанализировав ответ, представленный венгерскими властями, Еврокомиссия пришла к заключению, что большинство поднятых проблем до сих пор не решены», - говорится в сообщении ЕК.

Как поясняет Европейская комиссия, среди нарушений, которые Будапешт не устранил, - «ограничение индивидуальных свобод» мигрантов, а также «незаконное ограничение права на убежище».

«У властей Венгрии теперь есть 2 месяца на то, чтобы ответить на обеспокоенность Еврокомиссии. В противном случае Еврокомиссия может подать на Венгрию в Европейский суд юстиции», - говорится в заявлении органа исполнительной власти ЕС.

Ранее kp.ru писал, что Парламент Венгрии летом прошлого года принял пакет законов под названием "Стоп Сорос", которые вводят уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам. В соответствии с документом, теперь гражданам запрещено помогать беженцам в подаче прошение о предоставлении убежища или получении разрешения на временное пребывание в стране. Также депутаты одобрили конституционную поправку, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе «иностранного населения».