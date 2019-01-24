2019-01-24T19:22:17+03:00
Политика

Спикер Новгородской облдумы объяснила фразу о соцвыплатах матерям после 30 лет

По словам Елены Писаревой, ее слова были вырваны из контекста
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева. Фото: duma.novreg.ruСпикер Новгородской областной думы Елена Писарева. Фото: duma.novreg.ru
Изменить размер текста:

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила свое высказывание о том, что женщинам, рожающим после 30 лет, «деньги не нужны». Как отметила чиновница, ее слова просто были вырваны из контекста.

«Фраза выдернута из контекста. Мы с вами прекрасно понимаем, что если женщине 30-40 лет, для нее очень важно рождение малыша. Чтобы она была действительно полноценной и испытала это счастье – счастье материнства. Поэтому ни 100 тысяч, ни миллион, наверное, ничего уже не значат. А значит только рождение ребенка», - приводит слова Писаревой «КП - Санкт-Петербург».

При этом чиновница назвала принятый Новгородской облдумой закон, согласно которому матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 29 лет, полагается выплата в 100 тысяч рублей, «хорошей и доброй инициативой, направленной на поддержку молодых семей». Дело в том, что именно юные матери, по словам Елены Писаревой, больше всего боятся, что материально не способны поставить на ноги ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24