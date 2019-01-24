Путин поговорил с премьером Болгарии о сотрудничестве в сфере энергетики

СЕГОДНЯ 20:11 2019-01-24T20:11:15+03:00

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В четверг, 24 января, состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, в ходе которого стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничество в сфере энергетики.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», - сообщила пресс-служба Кремля.

Детали разговора не приводятся.

Тема энергетики регулярно обсуждается в ходе переговоров российских и болгарских официальных лиц. Так, в мае прошлого года Путин после встречи Бойко заявил, что Москва готова вернуться к вопросу участия России в строительстве Атомной электростанции «Белене» на территории Болгарии.

Власти двух стран обсуждали возможность реализации проекта «Южный поток», в рамках которого предполагалось построить газопровод, позволяющий Болгарии избежать зависимости от украинского транзита. Однако проект был свернут в конце 2014 года. Началась реализация альтернативного «Турецкого потока».

Ранее kp.ru писал о том, что окончательной маршрут будущей ветки еще не утвержден, однако рассматриваются два варианта. В первом случае газопровод пройдет через Турцию, Грецию и Италию, а во втором - через Турцию, Болгарию и Сербию в сторону австрийского Баумгартена. В мае 2018 года президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна нуждается в поставках газа из России через Черное море. Также в августе прошлого года Болгарский премьер подчеркнул, что страна сделала «работу над ошибками» после «пуска ко дну» проекта «Южный поток». Не исключено, что именно этот вопрос мог стать основным в беседе двух политиков.