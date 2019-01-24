Курц: нам следует иметь смелость и отложить дату выхода Британии из ЕС

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-24T19:36:33+03:00

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В четверг, 24 января, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Европейский союз готов пойти на то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из ЕС, при условии, что это поможет не допустить ситуации жесткого Brexit и в случае, если этого желает сам Лондон.

«Я очень надеюсь на большинство в британском парламенте если не за "план А", то за "план Б". Если этого не произойдет, тогда нам следует иметь смелость и отложить дату выхода, чтобы гарантированно избежать жесткого Brexit», - сказал Курц на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Канцлер Австрии заявил, что ущерб от «жесткого» Brexit будет серьезным не только для Британии, но и для Европейского Союза.

«В Великобритании знают, что ЕС готов сделать все, чтобы избежать "жесткого" Brexit, и при необходимости готов также перенести дату выхода, но, конечно, этого должна хотеть и Великобритания», - сказал он.

Напомним, что по результатам всенародного референдума Соединённое Королевство должно покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Ранее kp.ru писал о провале «Плана А» по Brexit, когда против плана Терезы Мэй по выходу из ЕС проголосовали 432 британских парламентария, поддержали же документ только 202 депутата.