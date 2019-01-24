В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу

СЕГОДНЯ 19:40 2019-01-24T19:40:21+03:00

Как считает депутат Дмитрий Белик, документ был одобрен только для того, чтобы «избавиться от назойливых украинских делегатов»

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В Госдуме прокомментировали принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции по ситуации в Керченском проливе. Как заметил депутат Дмитрий Белик, документ представляет собой «очередной список "важнейших планов ПАСЕ", которые никогда не будут реализованы».

«Да и в целом документ составлен очень нейтрально и не содержит в себе никаких жестких формулировок», - сказал политик, предположив, что принятие резолюции было «единственным способом избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов».

По мнению члена нижней палаты российского парламента, суета, которую создает Киев вокруг ситуации в Керченском проливе, «раздражает Запад». «Несмотря на ангажированность ПАСЕ и зависимость этой организации от "хотелок" США, даже тут понимают, что "война" идет только в голове украинских политиков и дипломатов», - сказал депутат в беседе с RT.

Кстати, отметим, это далеко не первая подобная инициатива Киева. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 17 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму, осуждающую строительство моста через Керченский пролив.