2019-01-24T20:22:54+03:00
В мире

США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениями

Как ожидается, переговоры состоятся 30-31 января
Дарья ИВАШКИНА
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США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениямиСША предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 24 января, заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон подтвердила информацию о своей возможной встрече с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в ходе которой планируется детально обсудить контроль над вооружениями.

По словам замглавы американского внешнеполитического ведомства, переговоры могут состояться на полях предстоящего совещания постоянной пятерки Совета Безопасности ООН, которое пройдет 30-31 января в Пекине. Как уточнила Томпсон, в настоящее время идет состыковка рабочих графиков с целью организации ее отдельной двусторонней встречи с Рябковым, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча «ядерной пятерки» состоится в столице КНР 30−31 января. Ожидается, что участники этого совещания обсудят Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие вопросы сферы ядерного вооружения.

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