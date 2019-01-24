2019-01-24T20:55:59+03:00
Политика

В Киеве демонтировали памятник Суворову

Речь идет о скульптуре, установленной перед входом в военный лицей имени Богуна
Дарья ИВАШКИНА
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В Киеве демонтировали памятник Суворову. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovychВ Киеве демонтировали памятник Суворову. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
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В четверг, 24 января, в Киеве демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, стоявший перед входом в военный лицей имени Богуна (бывшее Суворовское военное училище).

Как уточнил на своей странице в Facebook руководитель Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович, монумент был демонтирован в рамках так называемой декоммунизации. Причем в комментариях под своим постом директор ИНП подчеркнул, что такая же судьба ждет и памятник Суворову, установленный в Одессе.

Кстати, согласно решению экспертной комиссии министерства культуры Украины, киевская скульптура полководца должна быть отправлена на задний двор лицея, а ее место перед зданием учебного заведения должен занять украинский гетман Иван Богун.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в феврале прошлого года Владимир Вятрович объявил о завершении процесса декоммунизации на Украине. В частности, тогда директор Института национальной памяти отметил, что в незалежной снесли все известные памятники Владимиру Ленину и другим коммунистическим лидерам.

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