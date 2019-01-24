В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн

СЕГОДНЯ 21:23 2019-01-24T21:23:11+03:00

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В четверг, 24 января, стало известно, что пентхаус в одном из небоскребов в центре Нью-Йорка продали за рекордную в истории США сумму. Как выяснилось, основатель одного из крупнейших американских инвестиционных фондов Кен Гриффин заплатил за апартаменты площадью 2230 квадратных метров 238 миллионов долларов.

Как пишет газета The Wall Street Journal, ранее хедж-фонд Citadel открыл офис на Манхэттене, чтобы расширить свое присутствие в Нью-Йорке. В результате Гриффину понадобилось «место для отдыха», которое находилось бы неподалеку от нового офиса. В итоге выбор миллиардера и пал на пентхаус за 238 миллионов долларов.

Кстати, предыдущий рекорд для американского рынка недвижимости установил финансист Барри Розенстайн, купив в 2014 году дом на острове Лонг-Айленд, расположенном в пригороде Нью-Йорка, за 137 миллионов долларов.