2019-01-24T21:43:37+03:00
Общество

В Башкирии до конца 2019 года появится экотехнопарк для переработки промышленных отходов

На его базе будут разрабатываться новые методы утилизации мусора
Ксения БОГДАНОВА
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В Башкирии появится современный экотехнопарк для переработки промышленных отходов. Он будет построен и заработает уже до конца 2019 года. Соглашение об этом в четверг, 24 января, подписали региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Эко-Сити" и филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке. В проект будет инвестировано около 500 млн. руб.

Кроме переработки промышленного мусора на базе экотехнопарка будут разрабатываться новые способы утилизации мусора. Этим займется кафедра УГНТУ по экологической безопасности и обращению с отходами. В планах будущего экотехнопарка - переработка нефтешламов, фосфогипса, стоков промышленных предприятий и других отходов производства.

- Сейчас мы в рамках автономной некоммерческой организации формируем структуру, которая будет отвечать за организацию экотехнопарка, формировать базу индустриальных партнеров и резидентов, выполняя роль управляющей компании, - рассказал ТАСС ректор филиала УГНТУ Рустем Даминев.

В настоящее время в Башкирии перерабатывается стекло, картон и пластиковая тара. Остальные отходы отправляются на полигоны.

Напомним, в России с 1 января началась мусорная реформа. Теперь за вывоз, переработку и утилизацию твердых отходов отвечают не частные компании, а единые региональные операторы. Компании-операторы выбираются региональными администрациями на конкурсной основе. В ходе реформы были введены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны покрыть расходы операторов и вывести их на окупаемость.

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