В Нью-Йорке открылся первый в США музей КГБ

СЕГОДНЯ 22:16 2019-01-24T22:16:33+03:00

Посетители могут изучить огромное количество экспонатов, созданных в советские времена для работы сотрудников спецслужб

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В Нью-Йорке открылся первый и единственный в США музей КГБ. В нем представлены 3,5 тысячи предметов, созданных в советские времена для работы сотрудников спецслужб.

Как уточнил куратор музея Юлюс Урбайтис, экспонаты собирали последние тридцать лет в самых разных странах мира. «Что-то покупали, какие-то вещи отдавали коллекционеры, а у кого-то они хранились, поскольку один из членов семьи был связан с работой спецслужб», - сказал Урбайтис в интервью ТАСС.

В частности, в коллекцию входят «жучки» (записывающие устройства), вмонтированные в тарелки, пепельницы, перстни и пуговицы, фотографические аппараты, способные делать снимки на огромные расстояния, а также миниатюрные фотоаппараты, выполненные в виде сигаретной пачки или спрятанные в пряжке ремня.

Помимо этого, посетители музея могут увидеть агитационные плакаты, а также реальную мебель и форму сотрудников КГБ.