2019-01-24T22:40:26+03:00
В мире

США передали РФ письмо с требованиями по ДРСМД

Как выяснилось, заместитель госсекретаря Андреа Томпсон вручила этот документ замглавы МИД России на переговорах в Женеве
Дарья ИВАШКИНА
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США передали РФ письмо с требованиями по ДРСМДСША передали РФ письмо с требованиями по ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 24 января, стало известно, что США передали РФ документ с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по мнению Вашингтона, Москва якобы нарушает.

Как уточнила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, она передала это послание замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову на переговорах по ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве. «Мы оставили им (членам российской делегации) письмо, излагающее, что им (России) необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению (ДРСМД)», - приводит слова Томпсон ТАСС.

При этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов заметила, что в письме не было ничего нового. «Это информация, которую мы уже ранее предоставляли», - добавила дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве заявили об отсутствии продвижения вперед по вопросу ДРСМД.

Как отметил тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков, требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов. При этом заместитель министра выразил уверенность в том, что США ведут линию на подрыв соглашения.

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