2019-01-24T23:09:12+03:00
Экономика

Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евро

Курс американской валюты упал ниже 66 рублей, а европейской - ниже 75
Дарья ИВАШКИНА
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Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евроРубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 24 января, в ходе торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару и евро. При этом курс американской валюты упал ниже 66 рублей, а европейской - ниже 75 рублей.

Так, к 19:40 мск «американец», потеряв 37 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, стоил 65,70 рубля. А «европеец» к 22:20 мск подешевел на 91 копейку - до 74,33 рубля.

По мнению экспертов, укреплению российской национальной валюты способствует снижение санкционных рисков из-за приостановки работы американского правительства. Также, как считают специалисты, поддержку рублю оказывает налоговый период: в частности, в ближайшую пятницу, 25 января, компании и банки должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы.

Кроме того, ранее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

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