2019-01-24T23:19:38+03:00
Общество

Украина снова выставила на аукцион принадлежащий "Трансаэро" Boeing 737

Стоимость арестованного самолета снижена на 34%
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Boeing 737, принадлежавший компании "Трансаэро", выставлен на аукцион властями УкраиныBoeing 737, принадлежавший компании "Трансаэро", выставлен на аукцион властями УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Украины повторно выставили на аукцион пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший российской авиакомпании "Трансаэро", который был арестован в аэропорту Киева за долг за обслуживание в 2015 году.

Об этом объявило государственное предприятие "Open Market - СЕТАМ".

"Арестованный российский Boeing B 737/524 снова выставлен на торги, а цена снова снижена - на 34%", - говорится в объявлении на Facebook.

Таким образом, стартовая цена самолета составляет 17 миллионов 996 тысяч 665 гривен (около 643 тысяч долларов). Торги назначены на 14 февраля 2019 года.

Напомним, Boeing 737 арестовали из-за долгов "Трансаэро" перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского за обслуживание самолетов и стоянку. Первый раз его выставили на продажу в июне 2018 года. Тогда украинские власти запросили за самолет 35,9 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов).

Как рассказывал сайт kp.ru, "Трансаэро" осенью 2015 года перестала выполнять рейсы из-за долга в 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года перевозчик признан банкротом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коалиция уничтожила в Сирии мечеть с командным пунктом ИГ*
Мадуро закроет в Венесуэле все посольства и консульства США
Гибель рабочего после взрыва в Подмосковье попала на видео: мужчина сгорел заживо в квартире на 15 этаже
Сенат США не принял предложение Трампа по выходу из бюджетного кризиса
Рубль в четверг продолжил укрепляться к доллару и евро
США передали РФ письмо с требованиями по ДРСМД
В Нью-Йорке открылся первый в США музей КГБ
В подмосковной Балашихе произошел пожар в многоэтажке
В Башкирии до конца 2019 года появится экотехнопарк для переработки промышленных отходов
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
В Киеве демонтировали памятник Суворову
США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениями
Путин поговорил с премьером Болгарии о сотрудничестве в сфере энергетики
Путин обсудил с Мадуро ситуацию в Венесуэле
Нападающий Севильи посвятил гол пропавшему футболисту Кардиффа
В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
Курц: нам следует иметь смелость и отложить дату выхода Британии из ЕС
Спикер Новгородской облдумы объяснила фразу о соцвыплатах матерям после 30 лет
США расширили санкции против Ирана
Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии
Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Франция: Совет Россия-НАТО даст возможность поговорить о ДРСМД