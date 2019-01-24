Украина снова выставила на аукцион принадлежащий "Трансаэро" Boeing 737

24 Янв. 23:19 2019-01-24T23:19:38+03:00

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Власти Украины повторно выставили на аукцион пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший российской авиакомпании "Трансаэро", который был арестован в аэропорту Киева за долг за обслуживание в 2015 году.

Об этом объявило государственное предприятие "Open Market - СЕТАМ".

"Арестованный российский Boeing B 737/524 снова выставлен на торги, а цена снова снижена - на 34%", - говорится в объявлении на Facebook.

Таким образом, стартовая цена самолета составляет 17 миллионов 996 тысяч 665 гривен (около 643 тысяч долларов). Торги назначены на 14 февраля 2019 года.

Напомним, Boeing 737 арестовали из-за долгов "Трансаэро" перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского за обслуживание самолетов и стоянку. Первый раз его выставили на продажу в июне 2018 года. Тогда украинские власти запросили за самолет 35,9 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов).

Как рассказывал сайт kp.ru, "Трансаэро" осенью 2015 года перестала выполнять рейсы из-за долга в 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года перевозчик признан банкротом.