2019-01-25T00:29:02+03:00
Политика

Коалиция уничтожила в Сирии мечеть с командным пунктом ИГ*

В ходе авиаудара ликвидированы несколько террористов
Юлия ДИВЕЕВА
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Коалиция во главе с США разбомбила мечеть, в которой находился штаб террористовКоалиция во главе с США разбомбила мечеть, в которой находился штаб террористовФото: REUTERS
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В Сирии силы коалиции во главе с США нанесли удар по мечети, в которой находился командный пункт террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба командования коалиции.

По ее данным, здание было полностью уничтожено. Также в ходе удара были ликвидированы несколько террористов.

Коалиционная пресс-служба напомнила, что боевики группировки ИГ часто во время вооруженных конфликтов захватывают и используют в качестве укрытий здания,имеющие особое культурное,религиозное или социальное значение, такие как мечети и больницы, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, власти Сирии обвиняют коалицию в гибели мирных жителей. В Дамаске заявляют, что действия США и их союзников в САР незаконны, поскольку не были санкционированы властями страны.

Так накануне появилось сообщение о том, что в результате авиаудара сил международной коалиции в сирийской деревне Аль-Багуз на юго-востоке от Дейр-эз-Зура погибли несколько мирных жителей, десятки получили ранения.

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