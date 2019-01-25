На Украине собираются силой "возвращать" Кавказ и Кубань

СЕГОДНЯ 01:06 2019-01-25T02:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Украине придется силой возвращать территории, некогда принадлежавшие ей, в том числе Кавказ и Кубань. Такое заявление сделал в телеэфире основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

По его словам, на Кубани "был достаточно высокий уровень национального украинского сознания".

"Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, полонизации и русификации этих территорий", - заявил "знаток истории" Билецкий, приплетя сюдя зачем-то словаков и поляков. Остается только гадать, какое же влияние они оказали на Кубань.

Кавказ же, по его мнению, "безусловно, является украинской территорией", поскольку "этнически и ментально" сильно отличается от России. Кажется депутат Рады не учел, что в РФ проживают более 190 народов, каждый из которых имеет свои этнические и ментальные особенности.

Тем не менее, Билецкий уверен, что власти Украины могут на Кавказе "взбудоражить историческую память и историческую интерес", "если у нас будет успешный и эффективный национальный проект". Правда не уточнил, о чем же именно может напомнить Киев кавказским народам.

Он также признал, что на "оккупированных территориях Украины" лишь небольшая часть населения заинтересована в возвращении в состав этой страны. Поэтому Киеву "придется возвращать" эти территории "голой силой", которая "имеет большую роль", по мнению Билецкого.