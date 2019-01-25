2019-01-25T01:23:24+03:00
Общество

В Госдуме предложили в жилых домах установить датчики утечки газа

Управляющие компании должны будут оснастить дома анализаторами все жилые газифицированные дома в течение пяти лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Депутат Госдумы предлагает установить датчики утечки газа в жилых домахДепутат Госдумы предлагает установить датчики утечки газа в жилых домахФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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Установка датчиков утечки газа в многоквартирных домах, в которых установлены газовые плиты, поможет избежать повторения таких трагедий, как в Магнитогорске и Шахты. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Игорь Торощин (фракция ЛДПР).

Парламентарий считает, что необходимо обязать управляющие компании установить анализаторы в течение ближайших трех-пяти лет. Письмо с этими предложениями он направил в Минстрой, а также в комитет ГД по жилищной политике и ЖКХ, передает Федеральное агентство новостей.

"В связи с недавними трагическими событиями в Ростовской и Челябинской областях необходимо предусмотреть в законодательстве РФ возможность установки специальных датчиков утечки газа, а также беспрепятственного доступа в квартиры сотрудников газовых служб", — сказал Торощин.

Он призывает правительство, и в первую очередь министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства "приложить максимальные усилия для предотвращения подобных инцидентов впредь".

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