2019-01-25T02:38:53+03:00
Общество

Умерла музыковед Светлана Виноградова

Светлана Виноградова скончалась 23 января в возрасте 92 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Музыковед Светлана Виноградова. Фото: сайт ДМШ им. В.Я. ШебалинаМузыковед Светлана Виноградова. Фото: сайт ДМШ им. В.Я. Шебалина
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Умерла ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба музыкального учреждения.

По их данным, Виноградова скончалась 23 января. Ей было 92 года. Прощание состоится 26 января в 13.30 на Николо-Архангельском кладбище, где затем пройдет кремация.

"Все свои силы она отдала популяризации музыки, воспитанию молодых слушателей, поиску новых смыслов и серьезных тем, которые она не боялась обсуждать и в концертном зале, и с экранов телевизоров, и в радиотрансляции", - отмечается в сообщении на сайте Московской филармонии.

Светлана Виноградова родилась 16 февраля 1926 года в Москве. Её отец Виктор Сергеевич Виноградов был известным советским музыковедом, фольклористом, музыкальным и общественным деятелем.

Светлана Викторовна окончила Московскую консерваторию. Ещё студенсткой на последних курсах она начала работать консультантом Всесоюзного Дома народного творчества имени Надежды Крупской. С 1955 года - лектор Московской филармонии. С 1966 преподавала журналистику на кафедре Московского университета.

Виноградова читала лекции о музыке и музыкантах на концертах, по радио и телевидению. Она автор сценариев к нескольким документальным телефильмам.

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