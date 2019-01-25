Клуб "Нанат" и семья Салы просят возобновить поисковую операцию
Французский футбольный "Нант" и сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы Ромина призывают спасателей возобновить поиски легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находился футболист.
Ранее полиция острова Гернси сообщила, что поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета прекращены и шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки.
"Мы просим власти поставить себя на наше место, понять, что чувствуют сердца родственников. Пожалуйста, не прекращайте поиски. Я знаю, что они живы и ждут нас", — сказала Ромина
Руководство "Кардиффа", куда и направлялся Сала, выразило соболезнования в связи с прекращением поисковой операции, передает ТАСС.
"Реакция футбольного сообщества была поистине трогательной, и мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто прислал сообщения поддержки. Мы также благодарим всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, и продолжаем молиться за Эмилиано, Дэвида Ибботсона и их семьи", - говорится в заявлении "Кардиффа".
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 22 января аргентинский нападающий вылетел из Нанта в расположение своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 млн евро. Самолет, на котором он летел, пропал над Ла-Маншем.