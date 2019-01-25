2019-01-25T05:19:25+03:00
Спорт

Клуб "Нанат" и семья Салы просят возобновить поисковую операцию

Сестра футболиста заявила, что уверено в том, что ее брат жив
Юлия ДИВЕЕВА
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Фанат в центре Нанта с фотографией Эмилиано Салы в спортивном журналеФанат в центре Нанта с фотографией Эмилиано Салы в спортивном журналеФото: REUTERS
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Французский футбольный "Нант" и сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы Ромина призывают спасателей возобновить поиски легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находился футболист.

Ранее полиция острова Гернси сообщила, что поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета прекращены и шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки.

"Мы просим власти поставить себя на наше место, понять, что чувствуют сердца родственников. Пожалуйста, не прекращайте поиски. Я знаю, что они живы и ждут нас", — сказала Ромина

Руководство "Кардиффа", куда и направлялся Сала, выразило соболезнования в связи с прекращением поисковой операции, передает ТАСС.

"Реакция футбольного сообщества была поистине трогательной, и мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто прислал сообщения поддержки. Мы также благодарим всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, и продолжаем молиться за Эмилиано, Дэвида Ибботсона и их семьи", - говорится в заявлении "Кардиффа".

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 22 января аргентинский нападающий вылетел из Нанта в расположение своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 млн евро. Самолет, на котором он летел, пропал над Ла-Маншем.

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