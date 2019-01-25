2019-01-25T06:57:31+03:00
Политика

Меркель посетит Японию 4-5 февраля

Канцлер Германии проведет переговоры с премьером Синдзо Абэ и встретится с императором Акихито
Юлия ДИВЕЕВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Официальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Японию состоится 4 и 5 февраля. Об этом сообщили в японском министерстве иностранных дел в пятницу.

"Правительство Японии сердечно приветствует этот визит, который еще больше усилит дружеские отношения Японии и Германии", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что запланированы переговоры главы правительства Германии с премьер-министром Синдзо Абэ . Кроме того Меркель удостоится аудиенции у императора Японии Акихито, передает ТАСС.

В Министерстве не уточнили, какие вопросы будут обсуждать председатели кабминов двух стран. Ранее Меркель посещала Японию в качестве канцлера ФРГ четыре раза.

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