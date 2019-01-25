Меркель посетит Японию 4-5 февраля
Официальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Японию состоится 4 и 5 февраля. Об этом сообщили в японском министерстве иностранных дел в пятницу.
"Правительство Японии сердечно приветствует этот визит, который еще больше усилит дружеские отношения Японии и Германии", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве отметили, что запланированы переговоры главы правительства Германии с премьер-министром Синдзо Абэ . Кроме того Меркель удостоится аудиенции у императора Японии Акихито, передает ТАСС.
В Министерстве не уточнили, какие вопросы будут обсуждать председатели кабминов двух стран. Ранее Меркель посещала Японию в качестве канцлера ФРГ четыре раза.