Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии
Американский миллиардер финансист Джордж Сорос считает председателя Китайской народной Республики (КНР) Си Цзиньпина одним из опаснейших противников демократического общества. Об этом бизнесмен и меценат заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Китай - не только авторитарный режим, он является самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством. Это превращает Си Цзиньпина в самого опасного оппонента для открытого общества", - сказал Сорос.
По его мнению, состояние "холодной войны" , в котором сейчас пребывают отношения между США и Китаем могут перерасти в войну "горячую". Поэтому Штаты должны придерживаться эффективной политики в отношении Китая, которая "не должна превратиться лозунг", передает Интерфакс.
"К сожалению, президент Трамп, как представляется, следует другим курсом: идет на уступки Китаю, заявляет о победе, в то время как возобновляет атаки на союзников США. Это может подорвать цели политики США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая", - заявил Сорос.