Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-25T07:19:52+03:00

Финансист призвал США проводить эффективную политику в отношении Китая и не идти на уступки

Изменить размер текста: A A

Американский миллиардер финансист Джордж Сорос считает председателя Китайской народной Республики (КНР) Си Цзиньпина одним из опаснейших противников демократического общества. Об этом бизнесмен и меценат заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Китай - не только авторитарный режим, он является самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством. Это превращает Си Цзиньпина в самого опасного оппонента для открытого общества", - сказал Сорос.

По его мнению, состояние "холодной войны" , в котором сейчас пребывают отношения между США и Китаем могут перерасти в войну "горячую". Поэтому Штаты должны придерживаться эффективной политики в отношении Китая, которая "не должна превратиться лозунг", передает Интерфакс.

"К сожалению, президент Трамп, как представляется, следует другим курсом: идет на уступки Китаю, заявляет о победе, в то время как возобновляет атаки на союзников США. Это может подорвать цели политики США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая", - заявил Сорос.