Средняя цена страхования от ЧС составит 150 рублей в месяц
По новому закону о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) сумма ежемесячного платежа в среднем будет составлять 150 рублей. Об этом рассказал директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.
"Это не только риски чрезвычайной ситуации, о которых мы говорили неоднократно, но и самые распространённые, может быть, бытовые риски. Это, наверное, дешевле, чем любое страхование, которое гражданин может купить, и при этом, соответственно, есть дополнительные гарантии", — сказал он.
По словам директора департамента, цена страховки по такому договору будет складываться из нескольких факторов, например: площадь квартиры, дополнительные риски, внесенные в полис, региональная программа, передает Интерфакс.
При этом доля страховой премии, которую должен будет платить гражданин, будет рассчитываться только из доли, которая приходится на выплату самого страховщика, а не от максимального объёма обязательной выплаты государства и страховщиков.
Как отметил Знаменский, перечень рисков, подлежащих страхованию будет единым в рамках одной региональной программы. Дополнительные риски будут вноситься по желанию клиента в дополнительный договор.