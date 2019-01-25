2019-01-25T08:06:27+03:00
Экономика

Средняя цена страхования от ЧС составит 150 рублей в месяц

На сумму страховки будут влиять площадь квартиры, наличие дополнительных рисков и условия региональной программы
Юлия ДИВЕЕВА
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В России установлен средний размер платежей по страхованию жилья от ЧСВ России установлен средний размер платежей по страхованию жилья от ЧСФото: Алексей БУЛАТОВ
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По новому закону о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) сумма ежемесячного платежа в среднем будет составлять 150 рублей. Об этом рассказал директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.

"Это не только риски чрезвычайной ситуации, о которых мы говорили неоднократно, но и самые распространённые, может быть, бытовые риски. Это, наверное, дешевле, чем любое страхование, которое гражданин может купить, и при этом, соответственно, есть дополнительные гарантии", — сказал он.

По словам директора департамента, цена страховки по такому договору будет складываться из нескольких факторов, например: площадь квартиры, дополнительные риски, внесенные в полис, региональная программа, передает Интерфакс.

При этом доля страховой премии, которую должен будет платить гражданин, будет рассчитываться только из доли, которая приходится на выплату самого страховщика, а не от максимального объёма обязательной выплаты государства и страховщиков.

Как отметил Знаменский, перечень рисков, подлежащих страхованию будет единым в рамках одной региональной программы. Дополнительные риски будут вноситься по желанию клиента в дополнительный договор.

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