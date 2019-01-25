Синоптики рассказали о погоде на 25 января

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-25T08:09:46+03:00

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Синоптики рассказали о погоде, которая будет держаться в столице 25 января. В пятницу столбики термометров опустятся до -12... -14 градусов. В Московской области будет на пару градусов холоднее.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, днем будет переменная облачность и возможен гололед. Пешеходам и водителям стоит быть предельно внимательными, чтобы не получить травм. А вот осадков в последний на этой неделе рабочий день не прогнозируется.

Суббота, 26 января, ожидается морозной. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах -18...-20 градусов, а в воскресенье чуть теплее, но прятать пуховик и шапку не стоит.

Метеорологи прогнозирут облачный день и бесконечные осадки. Снег будет идти с самого утра, а за счет порывов ветра, скорость которого достигнет 12-17 метров в секунду, возможна метель. Температура воздуха в районе -8... -10 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, что на выходных московский регион окажется во власти циклона и столицу завалит снегом. Высота снежного покрова может увеличиться до 170 мм.