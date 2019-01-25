2019-01-25T08:38:22+03:00
Политика

В Госдепе объяснили свои претензии к российскому показу ракеты 9М729

Американская сторона продолжает настаивать на уничтожении системы, так как нет возможности оценить ее технические характеристики на практике
Ася РОМАНЧУК
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В США объяснили, что их не устроило в брифинге, проведенном российским МИД и МинобороныВ США объяснили, что их не устроило в брифинге, проведенном российским МИД и МинобороныФото: REUTERS
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В Госдепе США объяснили свои претензии к России после проведения брифинга МИД РФ и Минобороны РФ с демонстрацией ракеты 9М729. В дипломатическим ведомстве отмечают, что статический показ не убедил участников в том, что данный тип оружия не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Основная претензия – это невозможность проверить технические характеристики оружия и его реальные возможности.

-Я вчера некоторым коллегам провела такую аналогию: вы не могли бы взглянуть на мою машину и сказать, насколько она быстрая, - подчеркнула заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Спикер подтвердила, что США не планируют запускать в тестовом режиме 9М729 «Мы изложили российской делегации [по поводу возможной проверки дальности ракеты] то же самое, что и раньше», - заявила дипломат.

Томпсон уверяет, что основная цель США получить исчерпывающие данные о возможностях 9М729

«Статичный показ [9М729] этого [соответствия ракеты положениям ДРСМД] не доказывает. Определенные предложенные ими [россиянами] меры означали бы, что они контролируют условия [испытания]. Когда вы выбираете ракету, выбираете топливо [для нее], вы контролируете все эти параметры, характеристики, вы контролируете итог испытания", - полагает замгоссекретаря. "Поэтому, - пояснила Томпсон, - мы в качестве контрпредложения говорили им [россиянам] о проверяемых результатах».

Несмотря на все требования и испытания в Штатах уверены, что 9М729 не может быть модифицирована, только уничтожена.

«Невозможно модифицировать систему. Система нарушает договор. Поэтому, если вы хотите соблюдать договор, то нужно избавиться от системы", - цитирует слова дипломата ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что 9М729 уже называют «ракетой преткновения». Российская сторона пошла на беспрецендентные меры и решила продемонстрировать новинку.

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