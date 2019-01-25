2019-01-25T09:25:16+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у ярославского банка «Еврокапитал-Альянс»

Причиной стало неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность
Ася РОМАНЧУК
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ЦБ отозвал лицензию у одного из ярославских банковЦБ отозвал лицензию у одного из ярославских банковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный банк России принял решение отозвать лицензию на ведение банковской деятельности у ярославского банка «Еврокапитал-Альянс».

Причиной стало неисполнение законов, регулирующих работу кредитного учреждения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк занимался «предоставлением гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях». В итоге обязательства банка по гарантиям составили 9 миллиардов рублей, что превышает размер собственных средств более, чем в 7 раз.

В ЦБ пришли к выводу, что «Еврокапитал-Альянс» формально подходил «к оценке деятельности принципалов», систематически занижая кредитные риски по гарантиям. О нарушениях неоднократно предупреждалось, но руководство банка не стало устранять их.

За последний год ЦБ 8 раз применял в отношении банка различные меры.

В итоге сведения о действиях руководства кредитного учреждения направлены в правоохранительные органы.

Вкладчикам можно не беспокоиться, «Еврокапитал-Альянс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 322 место в российской банковской системе, отмечает ЦБ.

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