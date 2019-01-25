Лидер оппозиции в Венесуэле обещает амнистию Николасу Мадуро
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который 23 января объявил себя временным президентом страны, обещает амнистию для Николаса Мадуро. Избранного главу государства могут освободить от ответственности, но только в том случае, если «помогут восстановить конституционный порядок».
- Вопрос амнистии находится в повестке дня, это гарантии для тех, кто готов встать на сторону Конституции для восстановления порядка», — сказал Гуаидо в интервью Univision.
США уже заявили о признании Гуаидо врио главы Венесуэлы. В свою очередь Мексика выступает в поддержку Мадуро.
Избранный президент Мадуро заявил о планах выдворить из страны американских дипломатов.
- Я решил и дал распоряжение министру иностранных дел начать полный и тотальный пересмотр отношений с правительством США, и в ближайшие часы мы примем решения", - сказал глава государства.
На фоне событий в Венесуэе мировые цены на нефть начали демонстрировать рост. Это отмечают по итогам первых торгов на биржах