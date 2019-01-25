Лидер оппозиции в Венесуэле обещает амнистию Николасу Мадуро

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-25T09:05:15+03:00

Но только в том случае, если он поможет «восстановить конституционный порядок»

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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который 23 января объявил себя временным президентом страны, обещает амнистию для Николаса Мадуро. Избранного главу государства могут освободить от ответственности, но только в том случае, если «помогут восстановить конституционный порядок».

- Вопрос амнистии находится в повестке дня, это гарантии для тех, кто готов встать на сторону Конституции для восстановления порядка», — сказал Гуаидо в интервью Univision.

США уже заявили о признании Гуаидо врио главы Венесуэлы. В свою очередь Мексика выступает в поддержку Мадуро.

Избранный президент Мадуро заявил о планах выдворить из страны американских дипломатов.

- Я решил и дал распоряжение министру иностранных дел начать полный и тотальный пересмотр отношений с правительством США, и в ближайшие часы мы примем решения", - сказал глава государства.

На фоне событий в Венесуэе мировые цены на нефть начали демонстрировать рост. Это отмечают по итогам первых торгов на биржах