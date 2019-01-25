Каждый десятый россиянин заявляет о росте его зарплаты в 2018 году
Только десять процентов россиян заявляют, что им увеличили зарплату в 2018 году. Остальные не могут похвастаться приятной новостью.
Опрос был проведен холдингом «Ромир» в разных регионах страны. Всего на вопросы ответили 1110 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Исследование касалось темы трудоустройства и оказалось, что большинство участников опроса – две трети – ответили, что никаких изменений за последние полгода у них не произошло. Они трудятся на той же должности и получают аналогичную зарплату.
«63% ответили, что никаких изменений не было, и они продолжают работать на прежнем месте работы. Это самый высокий показатель за последние четыре года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке труда, - цитирует РИА Новости данные опроса.
Доля поменявших работу сократилась с 9% в 2017 году до 6% в 2018 году. Уменьшилось и количество неработающих россиян с 29 до 25 %. Тем не менее, до уровня предыдущих лет еще далеко.
Небольшая положительная динамика прослеживается в процессе выплаты заработных плат, они потихоньку растут.
Число тех, кто сообщает о снижении зарплаты все время уменьшается. Если в 2015 году жаловались 26% опрошенных, то в 2018 только до 6%.
Те, кто говорят об увеличении выплат работают на своем месте давно, им подняли зарплату на 10 и более процентов.
В 2017 году финансовое состояние улучшилось у 8% опрошенных, а показатели 2016 и 2015 года выше:13% и 18% соответственно.
23% респондентов поделились, что нашли новую работу. Сделать это удалось в срок от двух до шести недель.
Еще 15% находятся в стадии поиска свободной вакансии. А вот тунеядцев стало больше. Процент тех, кто не ищет работу увеличился с 7% в 2017 году до 13% в 2018 году. Это самый высокий показатель за весь период наблюдения.