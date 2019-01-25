У здания парламента Греции полиция задержала более сотни митингующих

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-25T11:15:16+03:00

Мирный митинг противников заключения соглашения между Афинами и Скопье состоялся вечером в четверг, 24 января, на площади перед зданием парламента Греции Фото: REUTERS

Задержанные участвовали в акции протеста против заключения соглашения между Грецией и Македонией

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Полиция Греции ночью в четверг задержала 133 участников митинга против соглашения между Грецией и Македонией. Причиной этому стали беспорядки, разгоревшиеся в ходе манифестации.

Мирный митинг противников заключения соглашения между Афинами и Скопье состоялся вечером в четверг, 24 января, на площади перед зданием парламента Греции. В числе его участников были представители националистических организаций. Как сообщает греческое информационное агентство АМНА, после завершения мирной акции группа манифестантов начала бросать в дежуривших неподалеку полицейских камни и файеры. В ответ стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

По итогам акции протеста также были задержаны 10 членов ультраправых организаций. У них были обнаружены противогазы и различные «боеприпасы».

АМНА также сообщает, что полиция провела еще одну серию задержаний перед началом манифестации. «Задержания были произведены в рамках проверок в соответствии со специальным планом с целью помешать ультраправым группам, которые направлялись только для провокаций к парламенту», - говорится в материале агентства.

СМИ также отмечают, что действия радикалов не были поддержаны большинством протестующих, поскольку предыдущая акция протеста была разогнана полицией именно из-за агрессивного поведения радикалов.

Соглашение о нормализации отношений между Афинами и Скопье было заключено летом прошлого года. В рамках договора предусматривается изменение названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония, поскольку Афины считают недопустимым использование слова «Македония» без дополнительных пояснений в названии другой страны.