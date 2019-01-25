Составы групп на Кубок Америки-2019 по футболу стали известны после жеребьевки
Жеребьёвка группового раунда турнира состоялась в четверг, и по её итогам были определены следующие группы:
Группа A: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу;
Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар;
Группа C: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.
В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы (занявшие 1-е и 2-е место после четырех сыгранных матчей соответственно), а также две лучших сборные, занявшие 3-е место в своем квартете.
Ранее Совет ФИФА утвердил предложение Южноамериканской конфедерации футбола проводить Кубок Америки в четные годы, но поскольку Кубок Америки 2020 совпадает по срокам проведения с Евро 2020, в виде исключения его перенесли на 2019 год.
Кубок Америки 2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.