Составы групп на Кубок Америки-2019 по футболу стали известны после жеребьевки

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-25T11:46:54+03:00

На официальном сайте турнира опубликовали результаты жеребьевки на групповой этап Кубка Америки 2019

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Жеребьёвка группового раунда турнира состоялась в четверг, и по её итогам были определены следующие группы:

Группа A: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу;

Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар;

Группа C: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы (занявшие 1-е и 2-е место после четырех сыгранных матчей соответственно), а также две лучших сборные, занявшие 3-е место в своем квартете.

Ранее Совет ФИФА утвердил предложение Южноамериканской конфедерации футбола проводить Кубок Америки в четные годы, но поскольку Кубок Америки 2020 совпадает по срокам проведения с Евро 2020, в виде исключения его перенесли на 2019 год.

Кубок Америки 2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.