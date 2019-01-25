2019-01-25T11:46:54+03:00
Спорт

Составы групп на Кубок Америки-2019 по футболу стали известны после жеребьевки

На официальном сайте турнира опубликовали результаты жеребьевки на групповой этап Кубка Америки 2019
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Жеребьевка Кубка Америки.Жеребьевка Кубка Америки.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жеребьёвка группового раунда турнира состоялась в четверг, и по её итогам были определены следующие группы:

Группа A: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу;

Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар;

Группа C: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы (занявшие 1-е и 2-е место после четырех сыгранных матчей соответственно), а также две лучших сборные, занявшие 3-е место в своем квартете.

Ранее Совет ФИФА утвердил предложение Южноамериканской конфедерации футбола проводить Кубок Америки в четные годы, но поскольку Кубок Америки 2020 совпадает по срокам проведения с Евро 2020, в виде исключения его перенесли на 2019 год.

Кубок Америки 2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: Власти Венесуэлы не просили Москву о предоставлении им военной или финансовой помощи
Песков: Настрой на обсуждение ДРСМД отсутствует
Очевидцы сообщили о пожаре в башне "Федерация" в Москва-Сити
Опрос: большинство жителей Греции выступают против заключения мирного соглашения с Македонией
В китайском городе Чанчунь прогремело несколько взрывов
Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в подготовке переворота в Венесуэле
Россельхознадзор постановил запретить ввоз продукции птицеводства из Калифорнии
В МИД России заявили о катастрофических последствиях военного сценария в Венесуэле
ЦБ РФ возобновит в феврале закупки иностранной валюты
В Москве подожгли 15-летнего школьника
Совфед рассмотрит законопроект, который вводит платную регистрацию всех мобильных устройств
У здания парламента Греции полиция задержала более сотни митингующих
Американка подала в суд на NASA за ненадлежащее хранение лунного грунта
Каждый десятый россиянин заявляет о росте его зарплаты в 2018 году
СК опубликовал видео из квартиры в Балашихе, где произошел пожар
В Киеве уверены, что Россия подпишет новый договор на транзит газа
Лидер оппозиции в Венесуэле обещает амнистию Николасу Мадуро
ЦБ отозвал лицензию у ярославского банка «Еврокапитал-Альянс»
Мировые цены на нефть начали расти из-за ситуации в Венесуэле
В Госдепе объяснили свои претензии к российскому показу ракеты 9М729
Синоптики рассказали о погоде на 25 января
Средняя цена страхования от ЧС составит 150 рублей в месяц