ЦБ РФ возобновит в феврале закупки иностранной валюты

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-25T11:52:09+03:00

Операции были приостановлены в 2018 году

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Центральный банк РФ планирует возобновить отложенные в 2018 году закупки иностранной валюты. Операции по покупке валюты на внутреннем рынке начнут проводиться 1 февраля 2019 года.

Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Всего за это время будет выкуплено валюты на 2,8 млрд рублей.

В случае возникновения финансовой нестабильности регулятор оставляет за собой право приостановить операции до стабилизации ситуации.

Равнодушных к политике ЦБ и лично Эльвире Набиуллиной в России нет. Кто-то считает ее одним из лучших руководителей центральных банков в мире, апологетом финансовой стабильности. А кто-то постоянно критикует за излишний консерватизм и высокие ставки по кредитам. «Комсомолка» отправилась в гости к главе Центробанка, чтобы задать все накопившиеся вопросы.