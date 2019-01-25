2019-01-25T11:52:09+03:00
Экономика

ЦБ РФ возобновит в феврале закупки иностранной валюты

Операции были приостановлены в 2018 году
Ася РОМАНЧУК
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ЦБ возобновит закупки иностранной валюты у населенияЦБ возобновит закупки иностранной валюты у населенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный банк РФ планирует возобновить отложенные в 2018 году закупки иностранной валюты. Операции по покупке валюты на внутреннем рынке начнут проводиться 1 февраля 2019 года.

Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Всего за это время будет выкуплено валюты на 2,8 млрд рублей.

В случае возникновения финансовой нестабильности регулятор оставляет за собой право приостановить операции до стабилизации ситуации.

Равнодушных к политике ЦБ и лично Эльвире Набиуллиной в России нет. Кто-то считает ее одним из лучших руководителей центральных банков в мире, апологетом финансовой стабильности. А кто-то постоянно критикует за излишний консерватизм и высокие ставки по кредитам. «Комсомолка» отправилась в гости к главе Центробанка, чтобы задать все накопившиеся вопросы.

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