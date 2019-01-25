В китайском городе Чанчунь прогремело несколько взрывов

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-25T12:25:30+03:00

Пока о пострадавших не сообщается [видео]

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В китайском городе Чанчунь, который расположен в провинции Цзилинь, прогремел взрыв. Очевидцы сообщают, что он был не один, а сразу несколько.

Пока официальных сведений о случившемся не поступало, но само видео взрыва уже появилось в Сети.

Рядом со зданием, где произошло ЧП, находятся небоскрёбы Wanda Plaza.