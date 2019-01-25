В китайском городе Чанчунь прогремело несколько взрывов
Пока о пострадавших не сообщается [видео]
В китайской провинции произошла серия взрывовФото: REUTERS
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В китайском городе Чанчунь, который расположен в провинции Цзилинь, прогремел взрыв. Очевидцы сообщают, что он был не один, а сразу несколько.
Пока официальных сведений о случившемся не поступало, но само видео взрыва уже появилось в Сети.
Рядом со зданием, где произошло ЧП, находятся небоскрёбы Wanda Plaza.
В китайском городе Чанчунь прогремел взрыв.