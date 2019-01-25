Опрос: большинство жителей Греции выступают против заключения мирного соглашения с Македонией

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-25T12:32:21+03:00

Как сообщает издание Kathimerini, соглашение между Афинами и Скопье назвали «скорее хорошим» или просто «хорошим» лишь 27% участников опроса Фото: REUTERS

В поддержку договора между Афинами и Скопье высказались лишь 27% респондентов

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62% жителей Греции выступают против заключения договора с соседней Македонии о ее переименовании. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного компанией Pulse.

Как сообщает издание Kathimerini, соглашение между Афинами и Скопье назвали «скорее хорошим» или просто «хорошим» лишь 27% участников опроса. Оставшиеся 11% не смогли сформулировать свою позицию по данному вопросу; всего в исследовании приняли участие 1300 человек.

Соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было подписано в июне прошлого года. Македонские власти пошли на этот шаг, поскольку Афины, будучи участником НАТО и ЕС, неоднократно блокировали вступление Скопье в эти организации. По мнению властей Греции, использование слова «Македония» в названии бывшей югославской республики недопустимо, поскольку это же имя носит исторический регион, расположенный на севере Греции.

У соглашения есть немало противников в обеих странах. Так, референдум о переименовании страны, прошедший в Македонии осенью прошлого года, ознаменовался низкой явкой, составившей 36,8%. В Греции, в свою очередь, за последнюю неделю состоялись два митинга противников подписания соглашения между Афинами и Скопье, которые ознаменовались агрессивными действиями представителей радикальных движений.