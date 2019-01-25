2019-01-25T12:52:54+03:00
Политика

Песков: Власти Венесуэлы не просили Москву о предоставлении им военной или финансовой помощи

Официальный представитель Кремля сообщил подробности телефонного разговоре между Владимиром Путиным и Николасом Мадуро
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро в ходе телефонного разговора не обсуждали тему возможности оказания Каракасу военной или финансовой помощи. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов. О содержании разговора Путина и Мадуро, состоявшегося 24 января, Песков не сообщил.

Ранее сайт kp.ru сообщал о принесении президентской присяги лидером противников Николаса Мадуро, который был переизбран на пост главы государства в прошлом году, Хуаном Гуайдо. В ответ на этот шаг Мадуро заявил о подготовке в стране государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с США: по мнению венесуэльского лидера, Вашингтон заинтересован в смене власти в стране.

В МИД России, в свою очередь, призвали дать сторонам конфликта возможность разрешить его мирным путем. Как заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, иностранное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы может привести к катастрофическим последствиям.

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