2019-01-25T13:18:39+03:00
Наука

В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет

Отдыхающие дайверы случайно обнаружили предметы старины
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Дайверы нашли на дне Средиземного моря древние амфоры. Фото: Виктор ВахонеевДайверы нашли на дне Средиземного моря древние амфоры. Фото: Виктор Вахонеев
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На дне Средиземного моря найдены древние амфоры. По оценкам экспертов их возраст приближается к двум тысячам лет.

Кувшины нашли обычные дайверы, которые отдыхали неподалеку от итальянского курорта Портофино. По словам аквалангистов, сперва они заметили плоские днища, похожие на обычные банки, однако позже поняли, что это весьма необычные сосуды.

Всего водолазам удалось найти пятнадцать кувшинов. Один из них оказался разбит, зато все остальные находятся в поразительно хорошем состоянии. Правда, в некоторых сосудах успели поселиться морские жители, однако это никак не навредило амформам, пишет сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время находки на поверхность аккуратно извлекают профессиональные водолазы. К месту находки уже прибыла группа ученых и археологов, которым предстоит изучить и точно определить происхождение редких артефактов.

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