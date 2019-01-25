2019-01-25T14:03:21+03:00
Экономика

Минэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страны

Российская нефтегазовая компания получит в операционное управление терминал по хранению нефтепродуктов в порту Триполи
Елена Гильманова
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Минэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страныМинэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страны
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В пятницу, 25 января, Министерство энергетики и водных ресурсов Ливана и "Роснефть" подписали соглашение по эксплуатации и восстановлению нефтяных хранилищ. Стороны согласовали вопрос передачи российской нефтегазовой компании в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов в главном порту Триполи. Договор предусматривает проведение работ по реконструкции и расширению объекта и рассчитан на 20 лет.

На церемонии подписания соглашения приняли участие исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов республики Сезар Абу Халил и посол России в Ливанской республики Александр Засыпкин.

Сезар Абу Халиль заявил, что договор станет началом восстановления нефтяной отрасли Ливана. Он отметил, что стороны согласовали вопрос восстановления нефтехранилищ, которые вышли из строя в период гражданской войны в республики.

"Это соглашение открывает большие перспективы во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией. Благодаря партнерству с компанией "Роснефть" мы сможем приступить к масштабной реконструкции нефтегазового комплекса", - заявил и.о. министра Ливана.

В свою очередь, "Роснефть" надеется на "дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном и реализацию ряда других возможных проектов в нефтегазовом секторе этой страны", - заявил в своем сообщении главы нефтегазовой компании Игорь Сечин. Он также отметил, что договоренность позволит укрепить присутствие на Ближнем Востоке.

Ранее, в марте прошлого года "Роснефть" открыла в Катаре офис Международного центра исследований и разработок. Специалисты компании уверены, что на Ближнем Востоке заинтересуются наработками российских ученых.

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