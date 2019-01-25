Из-за сильного ветра и метели в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-25T14:08:54+03:00

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25 января в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильным ветром и метелью, которая обрушится в пятницу на Москву и область.

«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ожидается, что днем в столичном регионе будет облачно, снег, метель и гололедица усложнит жизнь москвичей.

Температура воздуха в Москве сейчас составляет – 10 градусов, а в ночь опустится до -12 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, местами порывы будут достигать 12-17 м/c.

Ночью в столице поднимется метель, образуются снежные заносы. А это значит, что движение на дорогах будет затруднено.

Снег в Москве будет будет идти 48 часов. За это время выпадет около 22 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы. Ожидается, что пик непогоды придется на вторую половину воскресенья. Только к понедельнику все начнет стабилизироваться.

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