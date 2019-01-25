2019-01-25T15:49:27+03:00
Экономика

В России зафиксировали резкое подорожание курицы

Средняя цена на куриное мясо за 2018 год выросла на 22%
Александр ДЖУМАЕВ
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В Министерстве сельского хозяйства сообщили о резком росте цены куриного мяса.В Министерстве сельского хозяйства сообщили о резком росте цены куриного мяса.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Министерстве сельского хозяйства сообщили о резком росте цены куриного мяса. Сведения о ситуации на рынке мясопродуктов были опубликованы на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, средневзвешенная оптовая цена на мясо курицы в текущем месяце составила 117,2 тысячи рублей. Это на 21,8% больше, чем в прошлом году.

Средняя потребительская цена на мясо курицы, в свою очередь, за год выросла на 22,4%. В настоящий момент она составляет 152,71 рубля за килограмм продукта.

В документе, опубликованном на сайте министерства, также содержится информация о росте цен на другие виды мяса. Тем не менее, рост цен в данном случае оказался не таким значительным: стоимость говядины выросла на 3,4%, тогда как цена свиного мяса выросла на 8%.

По данным ведомства, за прошлый год производство скота и птицы на убой в России составило 13,2 млн тонн. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году.

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