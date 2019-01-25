2019-01-25T14:13:50+03:00
Спорт

Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер: менеджер россиянина опроверг информацию об отмене поединка

Слухи прокомментировал Джерри Миллен, который ведет дела спортсмена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Емельяненко будет биться с Райаном Бейдером.Федор Емельяненко будет биться с Райаном Бейдером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Джерри Миллен, менеджер российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, опроверг информацию о том, что встреча с Райаном Бейдером может не состояться. Он оперативно отреагировал в соцсетях на пост в Твиттере и написал:

- Это неправда! Федор хорошо себя чувствует и готов к бою, - сказал агент Федора Емельяненко.

Бой в финале Гран-При Bellator в тяжелом весе пройдет в США 26 января. Для 42-летнего российского спортсмена, как говорят, это будет последний бой в карьере. Всего на его счету 43 поединка, 38 из которых он выиграл, а пять проиграл. У 35-летнего Бейдера - 26 побед и 5 поражений.

К слову, в турнирной сетке этих боев российский спортсмен был единственным иностранцем. Так уж вышло, что все остальные бойцы в Bellator в этой весовой категории, представляли США. Но Емельяненко одержал ряд побед и прошел в финал соревнований.

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