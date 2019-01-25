2019-01-25T14:32:16+03:00
Общество

Россияне признались, что устройство на работу для выпускников проблема

55% вчерашних студентов с трудом находят себе место
Ася РОМАНЧУК
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Половина россиян уверены, что вчерашним студентам очень сложно найти работуПоловина россиян уверены, что вчерашним студентам очень сложно найти работуФото: Олег УКЛАДОВ
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Большинство россиян уверены, что выпускникам российских учебных заведений довольно сложно найти себе работу. 55% опрошенных признаются, что на поиски места уходит очень много времени и сил, так как работодатели не спешат брать сотрудников без опыта.

В 2009 году количество респондентов, давших такой же ответ, составляло 50%, теперь их количество увеличилось. Каждый пятый россиянин считает, что «найти работу выпускнику вуза практически невозможно», сообщает ВЦИОМ.

42% уверены, что начинать искать работу нужно уже во время учебы на последних курсах вуза: устанавливать контакт с работодателем, ходить на стажировки, пытаться себя проявить.

29% думают, что вместо того, чтобы заниматься работой, стоит «научиться самостоятельной жизни, приобрести навыки взрослого поведения, ответственности за себя».

14% думают, что залог успешной жизни - это «быть активным, принимать участие в студенческих мероприятиях, реализовать себя творчески». А 11% считают, что в ВУЗе важно «общаться со сверстниками, завести друзей, возможно – будущего супруга, обрести семью».

Только 4% говорят, что студенчество – это время для веселья. Всероссийский опрос был проведен 21 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

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