2019-01-25T14:39:50+03:00
Наука

Ученые нашли способ естественной защиты организма от рака

Специалисты выяснили, что человек способен сам спасти себя от онкологии
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые нашли естественный способ защиты от ракаУченые нашли естественный способ защиты от ракаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Природный процесс поглощения и разрушения дефектных клеток, названный аутофагией, может предотвратить развитие рака. К такому выводу пришла международная группа ученых из Гейдельбергского университета в Германии и из Института биологических исследований имени Джона Салька в США.

Примечательно, что в результате аутофагии организм избавляется от старых и не нужных компонентов. Специалисты всегда рассматривали этот процесс, как заложенный природой механизм выживания. Во время исследования специалистов, оказалось, что организм способен очищаться не только от старых и больных клеток, но и от клеток, находящихся в предраковом состоянии, что предотвращает появление в организме появление злокачественной опухоли.

«Есть много пропускных пунктов, которые не позволяют клеткам выйти из-под контроля и стать раковыми, но мы не ожидали, что аутофагия будет одним из них», — цитирует одного из авторов исследования Яна Карлседера газета «Известия».

Благодаря результатам исследования, ученые пришли к выводу, что аутофагию в будущем можно будет использовать для предотвращения онкологии, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Прах правозащитницы Алексеевой будет захоронен в Вашингтоне в апреле
В России зафиксировали резкое подорожание курицы
Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении в экономике
Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски»
Путин обсудил с членами Совбеза кризис в Венесуэле
Кабмин выступает за введение в России регистрации электронных устройств по IMEI, но бесплатной
Здание "Ельцин-центра" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Актер Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в рамках расследования Мюллера
Россияне признались, что устройство на работу для выпускников проблема
Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер: менеджер россиянина опроверг информацию об отмене поединка
Из-за сильного ветра и метели в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
МИД России опубликовал предупреждение о возможном преследовании россиян со стороны США
Минэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страны
После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч иностранцев
В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет
Песков: Власти Венесуэлы не просили Москву о предоставлении им военной или финансовой помощи
Песков: Настрой на обсуждение ДРСМД отсутствует
В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар