Ученые нашли способ естественной защиты организма от рака

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-25T14:39:50+03:00

Специалисты выяснили, что человек способен сам спасти себя от онкологии

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Природный процесс поглощения и разрушения дефектных клеток, названный аутофагией, может предотвратить развитие рака. К такому выводу пришла международная группа ученых из Гейдельбергского университета в Германии и из Института биологических исследований имени Джона Салька в США.

Примечательно, что в результате аутофагии организм избавляется от старых и не нужных компонентов. Специалисты всегда рассматривали этот процесс, как заложенный природой механизм выживания. Во время исследования специалистов, оказалось, что организм способен очищаться не только от старых и больных клеток, но и от клеток, находящихся в предраковом состоянии, что предотвращает появление в организме появление злокачественной опухоли.

«Есть много пропускных пунктов, которые не позволяют клеткам выйти из-под контроля и стать раковыми, но мы не ожидали, что аутофагия будет одним из них», — цитирует одного из авторов исследования Яна Карлседера газета «Известия».

Благодаря результатам исследования, ученые пришли к выводу, что аутофагию в будущем можно будет использовать для предотвращения онкологии, пишет сайт argumenti.ru.