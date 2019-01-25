Здание "Ельцин-центра" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-25T15:32:14+03:00

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Здание президентского центра имени Бориса Ельцина в Москве было эвакуировано из-за подозрительного предмета. Неизвестный принес в учреждение подарок, который сильно напоминает взрывное устройство.

В результате из "Ельцин-центра" в срочном порядке были выведены не менее 25 человек. В настоящий момент на месте инцидента работают саперы и кинологи.

По неподтвержденным данным, посылка была доставлена в фонд к дню рождения первого президента России. Кто именно принес ее в здание центра пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688191" frameborder="0"></iframe> Эвакуация “Ельцин-центра” в Москве.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 25 января, волна эвакуаций прокатилась также по Дальнему Востоку и Сибири. Только в Иркутской области из-за анонимных сообщений о минировании зданий была нарушена работа 27 организаций. Ни одна из угроз взрыва так и не подтвердилась.