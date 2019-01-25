2019-01-25T15:31:57+03:00
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза кризис в Венесуэле

Участники совещания также обменялись мнениями по сирийской тематике, в частности, перспективам политического урегулирования в арабской республике
Елена Гильманова
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Путин обсудил с членами Совбеза кризис в ВенесуэлеПутин обсудил с членами Совбеза кризис в ВенесуэлеФото: REUTERS
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В пятницу, 25 января, президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Венесуэле, а также ряд других международных тем и внутрироссийских вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся также деловой разговор о ситуации в Венесуэле <…> Была ещё раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране», — сказал Песков.

Представитель Кремля сообщил, что глава государства проинформировал участников совещания о переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также была затронута тема Сирии, в частности перспективы политического урегулирования.

«Президент подробно информировал участников совещания о своих недавних переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - заявил пресс-секретарь.

«Обменялись также мнениями по сирийским делам, в частности о перспективах политического урегулирования», - заключил он.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась в среду, 23 января, когда лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи боливарианская Республика Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.

Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств. Российская сторона заявила о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро. В ходе разговора с ним, который состоялся накануне, Владимир Путин лично выразил поддержку законным властям Венесуэлы.

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