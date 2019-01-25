Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении в экономике

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-25T15:46:34+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил со своим коллегой из Армении Николом Пашиняном детали сотрудничества Москвы и Еревана в торговле и экономике. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ.

"Переговоры председателя правительства Российской Федерации с премьер-министром Армении прошли 25 января в Москве", - говорится в сообщении. В пресс-службе кабмина отметили, что встреча состоялась по просьбе армянской стороны.

Главной темой переговоров стало сотрудничество в торгово-экономической сфере. В ходе беседы главы правительств двух стран также затронули другие темы, касающиеся сотрудничества Москвы и Еревана.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Никол Пашинян заявил о намерении вывести отношения России и Армении на новый уровень. Отмечается, что премьер-министр республики является одним из самых часто посещающих нашу страну иностранных лидеров: в частности, в конце декабря Пашинян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.